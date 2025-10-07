TOMORROW X TOGETHERが10月22日、日本3rdアルバム『Starkissed』をリリースする。先ごろ同アルバム収録曲が公開され、HYDE楽曲提供による新曲が収録されることが明らかとなった。公開されたトラックリストによると、アルバム『Starkissed』に収録される日本オリジナル新曲は、タイトル曲の「Can’t Stop」、「Where Do You Go?」、「SSS (Sending Secret Signals)」といった3曲だ。「SSS (Sending Secret Signals)」は、L’Arc-en-