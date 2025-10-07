日向坂46 河田陽菜（24）の2nd写真集「テイクオフ」（竹書房／11月11日発売）の先行カット第8弾が公開された。 【写真】日向坂46・河田陽菜のキスショットを見る 日向坂46（加入時はけやき坂46）に2期生として加入。天然な一面が映るキャラクターでありつつ、ステージでは圧倒的なパフォーマンス力を発揮し、デビュー以来オリジナルの存在感を放ってきた河田陽菜。 本写真集は素敵な街並みと幸福