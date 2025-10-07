Jリーグは7日、テレビ放送の追加を発表した。J1リーグでは3試合が追加され、すべて京都サンガF.C.のホーム戦となる。10月25日の第35節鹿島アントラーズ戦、11月9日の第36節横浜F・マリノス戦、12月6日の第38節ヴィッセル神戸戦が『DAZN』に加えて『KBS京都(録)』で放送される。なお、京都は第33節終了時点で、首位の鹿島と勝ち点5差の2位につけている。また、11月15日に開催されるJ3リーグ第36節のFC岐阜対栃木シティが『DAZ