台風22号（ハーロン）気になる進路は？ 気象庁によりますと、非常に強い台風22号は、きょう（7日）午後6時現在、日本の南を時速15kmの速さで北西へ進んでいます。 【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？ 中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルで、中心から半径９５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風と