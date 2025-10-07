10月6日、沢口靖子が月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』のPRのため、朝から昼まで計7時間にわたりフジテレビの生放送番組に出演。60歳とは思えない、いっさい疲れを見せない姿に、驚嘆の声があがっている。「沢口さんは2025年6月で60歳を迎えましたが、『めざましテレビ』に朝6時55分ごろから登場し、続く『サン!シャイン』『ノンストップ!』と、いずれもドラマで共演する安田顕さんと出演していました。『ノンストップ!