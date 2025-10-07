¢£ÉñÂæ»ÅÍÍ¤Î¤«¤Á¤Ã¤È¤·¤¿°áÁõ»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¡ÖTRUE LOVE¡×¥½¥í¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～② Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬10·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎSnow Man¿·¶Ê¡ÖTRUE LOVE¡×MV¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ÖTRUE LOVE¡×¤Ï11·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëSnow Man¤Î5th Album¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Î¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡£ º´µ×´Ö¤ÏÀÄ¤Î¥é¥¤¥È¤òÇØ¤Ë¥·¥¢¥¿ー¤é¤·¤­¾ì½ê¤Î°Ø»Ò¤Ë¹ø