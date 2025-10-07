9人組グローバルグループ・&TEAMが、28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューする。それに先立って、プロモーションスケジュールが公開された。【番組写真】ライブ前…メンバーで手を重ね合う&TEAM&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、28日に韓国デビューすることが決定している。韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティ