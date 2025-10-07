○サカタタネ [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.42％にあたる110万株(金額で36億4780万円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は10月8日から11月6日まで。買い付け価格は3285円。 ○タビオ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.37％にあたる2万5000株(金額で3750万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月8日から26年10月7日まで。 ○三越伊勢丹 [東証Ｐ] 発行済み株式数