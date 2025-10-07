鹿児島市にある、そばの名店が、10月いっぱいで閉店へ。店主の男性にステージ4のガンが見つかったからです。余命数か月。それでも全力で、そばと向き合い続ける男性の思いとは。鹿児島市西佐多町の縁鹿庵。残暑に嬉しいすだちそばや、揚げたての天ぷらそばなどを楽しめる、多くの人が訪れる、そばの名店です。店を営むのは、榎谷剛成さん。2010年に店を開けてから、毎日、そばを打ち続ける61歳です。（縁鹿庵・榎谷