三度目の正直と言うべきだろう。Sable Hills主催のメタルフェス＜FRONTLINE FESTIVAL 2025＞が今年3回目を迎え、川崎クラブチッタにて初のソールドアウトを果たした。毎回メタルを軸にバラエティに富むメンツで認知されてきた同フェスだが、今年も強力なラインナップが勢揃い。“ここ日本にメタルカルチャーを根付かせるんだ！”という主催者・Sable Hillsの情熱が全バンドに伝わり、それに応える出演バンドの気迫が観客に伝染した