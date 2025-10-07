影山雅永氏日本サッカー協会（JFA）は7日、影山雅永技術委員長（58）との契約を解除したと発表した。JFAによると、搭乗していた航空機内で児童ポルノを閲覧した疑いで、到着したフランスの空港で拘束され、その後に有罪判決を受けたという。影山氏は今月、U―20（20歳以下）ワールドカップ（W杯）が開催されているチリへ、フランス経由で向かっていた。東京都内で記者会見した湯川和之専務理事によると、今もフランスから帰国