7日に正式決定された自民党役員人事では、保守的な政治信条が強く、高市早苗総裁と気脈の通じた議員の登用が目立った。大敗した7月の参院選で参政党などに流れた岩盤保守層の支持を奪還する狙いがあるとみられる。総務会長の有村治子氏は参院全国比例選出で神道政治連盟の支持を受けてきた。男系男子による皇位継承を主張し、選択的夫婦別姓制度に反対の立場だ。参院選後、党両院議員総会長として総裁選前倒しを判断する党内手