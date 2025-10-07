ガールズバンド「きみとバンド」のベースゆきたんが、7日までにインスタグラムを更新。11月16日のライブ、22日のイベントをもって卒業することを発表した。ゆきたんは「大切なお知らせ」と書き出し、「この度、11／16サロンキティライブおよび11／22東京FCイベントをもちましてきみとバンドを卒業します」と発表、文書を公開した。文書には「体調不良から復帰した後も、まだ万全とは言えず不安定な時期が続いていました。それで