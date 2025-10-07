ロックバンドLUNA SEAのギタリストSUGIZO（56）が7日、X（旧ツイッター）を更新。8日に出演する映画「キス・ザ・フューチャー」上映後舞台あいさつへの参加を呼びかけた。ユナイテッドピープルのポストをリポストし、「舞台あいさつ、明日です！是非このチャンスを逃さないでください！劇場でお待ちしています！」と呼びかけた。同作は「戦争中のサラエボにU2を呼びたい」と夢見て、実現させた人々の思いを描いたドキュメンタ