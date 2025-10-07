落語家林家たい平（60）が7日、自身のブログを更新。6日、亡くなったことが発表された紙切りの林家二楽（はやしや・にらく）さん（本名山崎義金＝やまざき・よしかね）との思い出をつづった。たい平は「林家二楽さん歳も近く一緒にたくさんの仕事をした紙切り芸の二楽さん早すぎます27日に亡くなっていたと聞きましたが…まだ信じられません」と嘆いた。続けて「58歳という若さ紙切り芸の正楽師匠亡き後の第一人者だった