Nothingのサブブランド「CMF」から、同ブランド初のワイヤレスヘッドホン「CMF Headphone Pro」が登場しました。価格は15,800円（税込）で、Nothing公式および一部パートナーにて発売しています。 CMFブランドの特徴のひとつは、安さです。多数展開しているワイヤレスイヤホンシリーズは、もっとも高い「CMF Buds Pro 2」で11,000円（税込）、もっとも安い「CMF Buds 2a」なら6,000円（税込）と、競合に比べても非常にお安い。