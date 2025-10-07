½÷Í¥¤ÎÆà½ï¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤ÈÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤Ç¤¹¡ÄÆà½ï¤Î¿ÍÀ¸ºÇÃ»¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢WOWOW¤Ë¤Æ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÊ½¤ÎÃæ¤ÎÈþÍÆ¼¼¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆà½ï¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÃ»¤¤¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸Î¶¿¡¦Ê¡²¬¸©¤Î¤Ê¤Þ¤ê¤Ç¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤ÈÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¸µ¡¹Ã»¤á¤À¤Ã¤¿Æà½ï¤À¤¬¡¢¼«¿È¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¡×¤Èëð¤¦¤Û¤É¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¸å¤íÌÓ¤âÃ»¤¯