日本野球機構（ＮＰＢ）の中村勝彦事務局長は７日、来季から導入を目指すリプレーセンター（仮称）の概要を明かした。都内で行われたプロ野球１２球団との実行委員会後に対応。ＮＰＢ事務局内に設置することを明かした上で「人数は最低２名で対応していきたい」とし、最終的な判断については「リプレーセンターの者が球場にこれで伝えて、そこで（現場の責任審判が）ジャッジを下すということですね」と、流れを説明した。来