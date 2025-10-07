吉村洋文大阪府知事（50、日本維新の会代表）が7日、府庁での囲み会見で、日本国際博覧会協会（万博協会）が同日、大阪・関西万博の運営費の収支が230～280億円の黒字見通しとなったことについて言及した。 【写真】ミャクミャク亜種エッジ効きすぎ！ 吉村氏は「万博の運営の収支に関してですが、230億円から280億円の黒字となる見込みとなりました。この間、赤字黒字の議論がありましたが、概算としまして200億円以