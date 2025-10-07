プロ野球・阪神は7日、ビーズリー投手とハートウィグ投手が帰国したことを発表しました。来日3年目のビーズリー投手は今季8試合に登板(うち6試合先発)し、1勝3敗1HPで防御率4.60。7月に今季途中加入したハートウィグ投手は、16試合で2勝0敗7HP、防御率3.65でした。両投手は球団を通じコメントを発表。ビーズリー投手は「今シーズンもたくさんのご声援ありがとうございました！タイガースでは素晴らしい経験をしました。球団関係者