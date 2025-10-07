ロックバンド「Hi―STANDARD」が、新体制初ツアー「ScreamingNewbornBabyTour」を開催する。7日、全国のCDショップで開始された最新曲「OurSong」の先行視聴企画で明らかになった。新体制初、2018年開催の「THEGIFTEXTRATOUR2018」以来のツアー。12月23日の東京・新代田のLIVEHOUSEFEVERから始まり、ライブハウスとアリーナを巡る全8公演。ツアー発表は、きょう7日から最新曲視聴企画が行われた全国117