小学校教諭らが児童の盗撮画像をＳＮＳのグループチャットで共有したとされる事件で、愛知県警は７日、性的姿態撮影処罰法違反で起訴された神奈川県葉山町立中学校元教員の被告（２８）を同法違反（撮影）容疑で再逮捕した。逮捕は３回目。発表によると、被告は８月２３日、同県鎌倉市の駅構内で、女子中学生（１４）のスカート内をスマートフォンで撮影した疑い。調べに対し、「ほかにも盗撮しており、どれのことか分からない