東京・八丈島に近づく台風22号。打ち寄せた高波が波消しブロックにぶつかり、白波を立てていました。台風22号は今後、発達しながら8日午前3時に非常に強い勢力となり、さらに9日木曜日に伊豆諸島に最接近。中心付近の最大瞬間風速は65メートルと、家が倒壊する恐れもある猛烈な風が吹く予想です。八丈島の宿泊施設では、早くも影響が出ていました。八丈島で宿を経営・沖山芳樹さん：きょう泊まる予定の人は帰りを気にして来るのを