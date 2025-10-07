菅笠が特産の高岡市福岡町では、スゲ栽培の後継者の育成が課題となっています。きょうは、ボランティアが集まって田植えが行われました。スゲの田植えは、高岡市福岡町の山岸営農組合のスゲ田3アールで行われました。福岡町のスゲは、全国の生産量の9割を占めますが、生産者の高齢化などにより栽培面積は年々減少しています。後継者を確保しようと市などがボランティアを募り、およそ40人が参加しました。参加者は、ぬかるむ