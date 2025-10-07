LAGOM（ラゴム）が、「レディートックス ジェルトゥウォーター クレンザー」を2025年10月10日（金）に発売する。■ジェル洗顔料ぷるんとしたジェルがウォーターテクスチャーに変化する泡立て不要の洗顔料。敏感肌にも配慮した弱酸性処方で、朝晩の洗顔やライトなメイク落としにも使用可能。ローズ＆アップルのきらめきをエレガントなムスクが包み込む、フルーティフローラルの香りが広がる。■商品情報株式会社アリエルトレーディ