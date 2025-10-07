この秋、とれたばかりの「富富富」の新米を子どもたちが味わいました。ふっくら、つやつや。こちらは、先月末に滑川市内で収穫された「富富富」の新米です。滑川市内9つの小中学校で、給食に登場し、このうち早月中学校では、生徒たちがうれしそうに新米を頬張っていました。滑川市では、地産地消の意識を高めてほしいと2010年度から「新米給食の日」を設けています。生徒「お米の色がいつもより白くて見た目からおいしさが伝わっ