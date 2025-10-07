県内では、昨夜からきょうにかけても、クマの出没や痕跡が相次いで確認されました。黒部市では、AIカメラがクマの姿をとらえました。また、高岡市南部ではシカの目撃もありました。黒部市提供AIカメラ映像真っ暗な林道を横切るようにして歩くクマ。きょう午前5時半ごろ、黒部市栗寺の大谷ダム付近に市が設置したAIカメラが撮影した映像です。黒部市では、昨夜からけさにかけてクマの目撃が相次ぎました。きのう午後6時前には黒部