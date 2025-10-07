なにわ男子の長尾謙杜（23）と女優の山田杏奈（24）が7日、都内で映画「恋に至る病」（廣木隆一監督、24日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。内気な男子高校生・宮嶺望（長尾）とクラスの人気者女子・寄河景（山田）の不器用な初恋を軸に、同級生の不審死や恋人への恐ろしい疑惑が入り交じる、ピュアで刺激的なラブストーリー。2人は約3年前にも同級生役で共演。長尾は山田に対して当時は「姉さん」なイメージがあったといい