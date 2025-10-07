数々の人気アニメの主題歌で編曲を担当した金沢ゆかりの編曲家、松山祐士さん。38年前に書き下ろし母校の金沢桜丘高校に寄贈した曲が、13日に初めて披露されます。久々江龍飛フィールドキャスター「実はこの曲、金沢桜丘高校吹奏楽部OBの松山祐士さんが作曲しました。」高校卒業まで金沢で過ごした松山祐士さん。「アルプスの少女ハイジ」や「機動戦士ガンダム」など誰もが知る人気アニメの編曲を担当した日本を代表する編曲家です