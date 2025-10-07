佐渡市にある「トキの森公園」の入園者数が10月7日、500万人を突破しました。500万人目の入園者には記念としてある権利が贈られました。一体何が贈られたのでしょうか。500万人目の入園者となったのははじめて佐渡を訪れたというさいたま市の小倉雅子さん家族です。小倉さん家族に贈られた記念品…それが、来年度、園内で飼育されているトキから生まれたヒナに名前を付けることができる「命名権」です。〈500万人目の入園者小倉