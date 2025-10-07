俳優・本郷奏多のカレンダー『本郷奏多カレンダー2026』が12月21日（日）にSDPより発売される。 【画像】俳優・本郷奏多のカレンダー、販売場所によって異なる特典の詳細 12歳の時に映画『リターナー』で俳優デビューし、『GANTZ』や『進撃の巨人』など、唯一無二の存在感を放つ。近年の出演作には、NHK大河ドラマ「光る君へ」や「幽☆遊☆白書」など変幻自在の演技力は高く評価される