長澤まさみが主演を務める映画「おーい、応為」が、10月17日(金)に公開される。浮世絵師・葛飾北斎(永瀬正敏)の娘・お栄(長澤まさみ)が嫁ぎ先から出戻りしたところから物語は始まる。絵師として生きることを決めたお栄は、やがて父親譲りの才能を発揮。北斎から「葛飾応為」(かつしかおうい／いつもおーい！と呼ばれることから)という名を授かる。その才能を武器に男社会を駆け抜けるが...。今回は、美人画を得意とし、応為と友情