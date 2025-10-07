JFLのY.S.C.C.横浜は6日、今シーズンよりスタジアムアナウンサーに就任していた、小林茉里奈さんが先日行われた第22節ヴェルスパ大分戦をもって、スタジアムアナウンサーを退任することになったと発表した。小林茉里奈さんは、女性アイドルグループ「AKB48」の元メンバーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍する29歳。2023年2月に当時水戸ホーリーホックでプレーしていた新里涼との結婚を発表しており、今年、新里がいわてグル