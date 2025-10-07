大阪大特任教授の坂口志文さんが、ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった。受賞理由は過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」の発見で、同細胞は細胞をテーマにした漫画『はたらく細胞』にも登場しているこれを受け、『はたらく細胞』の公式Xが更新され、原作者・清水茜氏よりお祝いイラストが公開された。【画像】美人なお姉さん！『はたらく細胞』登場キャラ・制御性T細胞「制御性T細胞」は、アニメの公式サイトによると「