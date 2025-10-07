人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）感情的になって周囲とぶつかりそう。冷静さを大切に。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）誰とでも気軽におしゃべりを。人当たりのよさで運気回復！10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）周囲からの干渉に悩