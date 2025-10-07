日本サッカー協会（JFA）は7日、湯川和之専務理事（58）が都内で会見を行い、影山雅永技術委員長（58）との契約を解除すると発表した。影山氏を巡っては、フランス各メディアが6日に児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑で今月2日に逮捕され、パリ近郊の簡易裁判所で6日に有罪判決を受けたと報じていた。この事態を受けて宮本恒靖会長（48）はコメントを発表。「今回の件はサッカー界として許容できるものではない。これまでも取