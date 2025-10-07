バレーボールの強豪「秋田県立雄物川高校」で、元日本代表の監督が部員に暴力をふるっていたことが明らかになりました。部員に暴力をふるったとして、6日付で1年間の謹慎処分を受けたのは、秋田県横手市の雄物川高校男子バレーボール部の宇佐美大輔監督です。宇佐美監督は元日本代表のセッターで、北京オリンピックに出場した経歴があります。秋田県バレーボール協会によりますと、被害を訴えている生徒は県外から高校に入学してい