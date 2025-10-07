シャークニンジャは10月7日、コードレスのシミ取りクリーナー「Shark StainForce コードレスシミ取りクリーナー」を日本向けに初展開した。10月23日に発売する。店頭予想価格は29,700円前後の見込み。Shark StainForce コードレスシミ取りクリーナーを使っているところジュースやコーヒーなどの汚水をハンディで吸引「Shark StainForce コードレスシミ取りクリーナー」は、カーペットやラグ、布製品にこぼしたコーヒーやジュースな