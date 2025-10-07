長崎ならではのトルコライスに、 無添加で手作りの「ゆうこうジャム」。 松浦産のアジを使った「アジフライサンド」も。 長崎くんちに合わせ、7日から長崎市で始まった「魚の町公園 おくんちマーケット」。 長崎ならではのグルメを扱う県内の移動販売店など、13店舗が出店しています。 混雑を避け、ゆったりとしたスペースで長崎を楽しんでもらおうと、おととしから開かれています。