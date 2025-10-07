元ＡＫＢ４８で俳優の前田敦子（３４）が７日、都内で映画「恋に至る病」（２４日公開）の完成披露舞台あいさつに登場した。作品に関連して、最近周囲の人からの「まさか自分のためにしてくれたの？」と驚くことを紹介。前田は「小学生の息子と一緒にお風呂に入った時、お風呂からあがるときに、私のバスタオルを差し出してくれてキュンとした。すごいよろこんだら、最近は毎日やってくれています」と笑顔。そして「いつまでや