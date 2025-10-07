約1600万円をだまし取られました。詐欺の被害に遭ったのは金沢市に住む70代の男性です。男性は9月上旬、SNSで知り合った女性を名乗る人物とやり取り。「ネットショップのオーナーになりませんか」「運営費用を投資するだけでお金を稼げる」などと投資を勧められました。9月下旬までの間、4回にわたり現金約1600万円をネットバンキングで送金し、だまし取られました。口座を解約しようとしたところ、不審に思った金融機