人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが、2025年9月27日に行った生配信で、結婚指輪を買っていないことを明かした。「インターネッツでウジウジ言われるんだって」ヒカキンさんは24年1月1日に結婚を発表。8月に第1子となる女児の出産を報告していた。そんなヒカキンさんが、9月27日の生配信で、視聴者からの「ヒカキンさん指輪見せて」とのコメントを読み上げ、「俺指輪ないよ」「買ってないんだよね」と明かした。「えっ？」と