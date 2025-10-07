明星食品は10月20日、カップ焼きそば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味」を発売する。価格は236円（税別）。1995年に登場した同ブランドは、今年2月20日に発売30周年を迎えた。記念企画として公式X（Twitter）で実施した「クセがつよい一平ちゃん復活総選挙」の結果、30年間に発売された250種類以上の中から“クセがつよいけど、クセになるメニュー”を5つ選定。一平ちゃんファンに「食べてみたいメニュー」を投票しても