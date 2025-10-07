元テレビ朝日のアナウンサーで、インターネット総合旅行会社・令和トラベルの執行役員として活躍した大木優紀さんが、子会社への出向とハワイ移住を報告した。７日にインスタグラムを更新し「ハワイ子会社Ａｌｏｈａ７へ出向することになりました」と題して投稿。「令和トラベルに転職して、約４年、さらなる挑戦の機会をいただき、この１０月より家族でハワイに引っ越すことになりました。実は、今夜の便での出発で、今まさに