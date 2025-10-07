◆みやざきフェニックス・リーグ広島６―３ＤｅＮＡ（７日・天福）８日から１軍に合流する梶原昂希外野手が意気込みを語った。この日は「３番・右翼」でスタメン出場。８回無死満塁からは中前２点適時打を放つなど打撃でアピールした。８日の練習試合・日本通運戦（横浜）でスタメン出場が見込まれる昨季の日本一達成メンバーは「ＣＳだからと特別な感じは持たずに。上はすごくいい雰囲気の中で全員がＣＳ突破、２年連続日本