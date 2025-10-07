日本サッカー協会（ＪＦＡ）は７日、都内で会見し、影山雅永・技術委員長（５８）の契約解除を発表した。会見したＪＦＡ・湯川和之専務理事は「本日の理事会において、影山技術委員長と契約を解除し、技術委員長職の解任を決議したことを報告します。既にフランスで報道されていますが、パリ行きの機内にて児童ポルノを閲覧した疑いで、パリ到着時の空港で拘束され、その後、有罪判決を受けたことによるものです。ＪＦＡとして