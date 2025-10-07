◆練習試合ＤｅＮＡ６―０ＪＦＥ東日本（７日・横浜）ＤｅＮＡの蝦名達夫外野手が、３回の第２打席で左ひざ付近に自打球を当て、途中交代した。試合後、三浦大輔監督は「大事をとった。公式戦だったらあのまま出ていた」と、重傷ではないとの見解を示した。１１日からのＣＳ第１ステージへ向け、８日にも練習試合が予定されているが、出場の可否は当日の状態を確認して判断するという。プロ６年目の蝦名は、シーズン後半で