◆みやざきフェニックス・リーグ広島６―３ＤｅＮＡ（７日・天福）８月７日に左手親指付け根のじん帯修復手術を受け、ファーム調整していたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が８日からの１軍に合流に向けて意気込んだ。７月３１日ヤクルト戦（横浜）以来６９日ぶりに１軍復帰する牧は「まずはチームに合流してどんな雰囲気でやっているかを実際ベンチで感じることが大事。しっかりカジ（梶原）と一緒に『今までいました』ぐらいのテン