気軽にやり取りができるLINEは、生活のなかでのコミュニケーションツールでは欠かせないものですが、気軽さゆえに思いもよらないシチュエーションになることも。この記事では、投稿者さんとママ友の夫から卑猥なLINEが来るようになったという相談をご紹介します。ママ友や子ども達の関係を保ったまま、問題のパパとの行動を止められるのか。ママ友にどう相談するか。難しい状況に、皆さんならどうしますか？