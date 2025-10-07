優れた空力特性で航続距離は僅かに長いルノー5 E-テックと双子の兄弟といえる、6代目の日産マイクラ（旧マーチ）。多少の差別化が図られたボディやインテリアと異なり、パワートレインは完全に共通する。【画像】COTY受賞車と強み共有日産マイクラ（マーチ）サイズの近い電動ハッチバックたち全122枚フロントアクスルに載る駆動用モーターは、122psか150psから選択可能。駆動用バッテリーは、40.0kWhか52.0kWhの2種類から選